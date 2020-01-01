C наступлением нового, 2020 года в Совете Евросоюза (СЕ) и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сменилось председательство. Хорватия - самый молодой член Европейского Союза, присоединившийся к нему в 2013 году, в среду, 1 января, по ротации возглавила этот законодательный орган ЕС. Пост председателя ОБСЕ заняла Албания, перенявшая его от Словакии.

Срок полномочий Хорватии составит шесть месяцев, во второй половине 2020 года ее сменит Германия. Загреб планирует посвятить свое председательство под девизом "Сильная Европа в меняющемся мире" проблемам демографии и расширению ЕС на юго-восток.

По данным ООН, к 2050 году число жителей Хорватии, в 2018 году немного превышавшее 4 млн человек, может сократиться на 17 процентов. "Это структурная, практически экзистенциальная проблема", - уверен председатель правительства страны Андрей Пленкович. Демографический спад касается и других стран юго-восточного региона Европы.

Что касается вопроса расширения, то Албания и Северная Македония в октябре не смогли договориться о начале переговоров о вступлении этих стран в ЕС из-за недостаточно эффективной, по мнению Франции, Нидерландов и Дании, политики реформ.

Албания - проблемный член ОБСЕ

Мандат Албании на посту председателя ОБСЕ рассчитан на один год, в 2021 году ее по ротации сменит Швеция. В самой Албании сейчас сложилась непростая ситуация: премьер- министр Эди Рама из Албанской социалистической партии возглавляет правительство на фоне бойкота в парламенте оппозиционной Демократической партией Албании.

Ранее, комментируя разногласия в Евросоюзе вокруг перспектив принятия в ЕС Северной Македонии и Албании, министр иностранных дел Германии Хайко Мас указал: "Сила Европейского Союза состоит как раз в том, что даже по трудным темам нам удается в конечном итоге найти решение. Я уверен, что это удастся нам и здесь".