Воздушно-космические силы (ВКС) России должны незамедлительно прекратить военную операцию в Сирии. Уверенность в этом выразила постпред США при ООН Келли Крафт. Она выступила в пятницу, 28 февраля, на экстренном заседании Совбеза этой всемирной организации, созванном после того, как 33 турецких военных были убиты в результате авиаудара в районе Джебель аз-Завия в сирийском Идлибе.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить вылеты своих боевых самолетов, мы также призываем сирийские силы и поддерживающую их Россию отойти к линиям прекращения огня, впервые установленным в 2018 году", - подчеркнула Келли Крафт.

Американский постпред также высказала мнение, что "астанинский формат" урегулирования, запущенный в 2017 году по инициативе РФ, Турции и Ирана, "полностью разрушен". Постпред США исключила возможность возвращения к нему.

"Один из самых тяжелых моментов войны"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь назвал обстрел на северо-западе Сирии "одним из самых тяжелых моментов" растянувшейся на девять лет войны и призвал участников конфликта к установлению режима тишины.

С отдельным заявлением выступили страны Евросоюза, включая ФРГ, Францию, Бельгию и Эстонию. Их совместный документ зачитал постоянный представитель Бельгии при ООН Марк Пекстен, председательствующий в Совбезе в феврале. В нем государства ЕС потребовали от Москвы и Дамаска "немедленно прекратить огонь" и обеспечить "беспрепятственный гуманитарный доступ" в пострадавшие регионы страны.

Разная оценка событий в Идлибе

Представители Турции и России, выступая в Совбезе ООН, дали разную оценку произошедшему в Идлибе, уточняет Reuters.

Так, постпред РФ при ООН и в Совбезе этой всемирной организации Василий Небензя сказал, что ВС Турции направили российской стороне свои координаты, которые в итоге были переданы сирийской армии во избежание столкновения. "В координатах, переданных вчера, не упоминаются районы, где в конечном итоге погибли турецкие солдаты", - приводит его слова агентство Reuters. По словам постпреда, российские ВКС не оказывали поддержку сирийской армии в той зоне, где были убиты турецкие военнослужащие.

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу в свою очередь оспорил слова Василия Небензи, заявив, что "данные с радаров" зафиксировали пролеты ВВС Сирии и ВКС РФ над указанным районом во время авиаудара.

Турция готова "в случае угрозы применить силу"

Как передало агентство Anadolu, турецкий дипломат указал, что "Турция не хочет войны, но в случае возникновения угрозы своей безопасности без колебаний применит силу".

В результате воздушного удара в идлибской зоне деэскалации, ответственность за который Анкара возложила на Дамаск, 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения. Активную поддержку продвижению сторонников президента Сирии Башара Асада оказывает Россия, подчеркивают турецкие власти. Турецкие военные в ночь на 28 февраля нанесли с земли и воздуха удары по позициям сирийских правительственных сил. В ответ на произошедшее экстренное заседание в Совбезе ООН запросил сразу ряд стран, включая США, Германию, Великобританию и Францию.