Члены Совета Безопасности ООН не смогли выработать заявление для прессы по итогам закрытых консультаций по Сирии. Об этом в четверг, 5 июля, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Сторонам не удалось достичь совместного решения, потому что "РФ сосредоточена на борьбе с террористами" на юго-западе страны, а не на прекращении боевых действий, отметил он.

Небензя подчеркнул, что Россия согласна с другими членами Совета о необходимости предоставить в регион гуманитарный доступ к нуждающимся. но просит предоставить точные цифры о том, сколько людей действительно нуждаются в гуманитарной помощи.

Один из дипломатов на условиях анонимности, рассказал агентству AFP, что на заседании РФ пытались убедить принять декларацию о необходимости доставки гуманитарной помощи и прекращении боевых действий в регионе. По данным источников агентства, все кроме России, осуждали продолжающиеся военные действия на юго-западе Сирии. Постпред Швеции Олоф Скуг настаивает на том, что из-за наступления трудно оказать необходимую гуманитарную помощь жителям регионов.

30 июня представители сирийской оппозиции заявили о провале переговоров с российскими военными о мирном урегулировании на юго-западе Сирии. Повстанцы отклонили требования Москвы сдаться. Предложенный РФ вариант представители сирийской оппозиции назвали "унизительным".

Юго-запад Сирии- один из оставшихся регионов, подконтрольный противникам Асада. Кроме представителей сирийской оппозиции, в провинции находятся отряды террористических формирований. В последние недели армия президента уже захватила часть территории в Дераа, также поступили сообщения, что ряд городов в этой провинции сам согласился перейти на сторону Дамаска. Летом 2017 года в сирийских юго-западных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра, как и в Восточной Гуте и провинции Хомс, начали действовать зоны деэкскалации.