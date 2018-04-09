Сергей Скрипаль и его дочь Юлия потеряли сознание в центре Солсбери 4 марта. Британия считает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", якобы разработанного в СССР. По данным прессы, гель нанесли на ручку двери их дома. Скрипаль, открывший дверь, разнес агент по дому. Известно, что от воздействия яда погибли и его домашние животные.

Как пишет The Daily Mail, дом Скрипаля обнесут трехметровым забором на время расследования — по меньшей мере до осени. А когда расследование закончится, дом стоимостью около 560 тысяч долларов планируется полностью снести. В противном случае каждый сантиметр пришлось бы проверять на присутствие "Новичка", а это крайне дорого.

Скрипалям стало плохо лишь через несколько часов. Известно, что, выйдя из дома, Сергей и Юлия посетили два места скопления людей — ресторан Zizzi и паб The Mill. Эти здания, скорее всего, тоже снесут.

Юлии Скрипаль на неделе стало лучше, и она заговорила. Врачи говорят, что Сергей Скрипаль также пришел в себя. На выходных СМИ утверждали, что пару могут поместить в программу защиты свидетелей и отправить в США, снабдив новыми документами.