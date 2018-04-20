В Солсбери могут находиться места с высокой концентрацией яда "Новичок", о которых не было известно ранее, считают эксперты. В городе проводится деконтаминация 9 объектов, связанных с отравлением Скрипалей.
© Sputnik / Scanpix

Спустя полтора месяца после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери эксперты не исключают, что в городе по-прежнему находятся остатки нервно-паралитического отравляющего вещества. Об этом в четверг, 19 апреля, во время встречи с местными жителями заявил научный консультант британского министерства окружающей среды Иэн Бойд.

В рамках встречи обговаривался процесс проходящей в Солсбери химической очистки. В настоящий момент деконтаминация проводится на 9 объектах, связанных с отравлением Скрипалей. При этом Иэн Бойд подчеркнул, что в городе могут быть места с опасно высокой концентрацией яда "Новичок", о которых не было известно ранее. Предполагается, что работы по химической очистке займут несколько месяцев.

Нервно-паралитическое вещество типа "Новичок"

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие и эксперты ОЗХО пришли к выводу, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР.

В связи с отравлением Скрипалей Лондон обвинил Москву в совершении химатаки на британской территории. В знак солидарности около 30 стран вслед за Великобританией выслали российских дипломатов. Россия категорически отвергает обвинения в отравлении.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Иракская авиация начала бомбить позиции ИГ в Сирии

Военно-воздушные силы Ирака нанесли удары по позициям...

В Солсбери могли остаться зараженные места (3)

В Солсбери могут находиться места с высокой...

Калифорнии угрожает "тектоническая бомба замедленного действия" (2)

Геологическая служба США прогнозирует, что...

В мире появилось новое государство: Свазиленд переименован в Эсватини (1)

Абсолютный монарх Свазиленда Мсвати III объявил о...

Пресса Британии: над RT можно смеяться, но запрещать его нельзя (14)

Британские СМИ рассуждают, как быть с российским...

TOP новостей

Pastatas Žalčių g. Pastatas Žalčių g. Pastatas Žalčių g.

Чудеса литовского строительства: дом есть, но его нет (15)

В Вильнюсе , в Бальсяй, на ул. Жалчу, жители получили...

Russian TV

Игорь Яковенко: Международный общественный трибунал может сильно подорвать путинский режим (123)

Во что превратились провластные СМИ в России, какие...

Конфликт между Ясайтисом и его супругой развивается в неожиданном направлении (1)

Конфликт между баскетболистом Симасом Ясайтисом и его...

Погода: после теплой пятницы ожидаются перемены

В пятницу в Литве установится весенняя и теплая...

Гражданин Литвы осужден за скандал на борту Ryanair (3)

Перед тем как сесть в самолет в Риге, гражданин Литвы...