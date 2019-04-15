В результате пожара шпиль собора парижской Богоматери обрушился, сообщает Le Monde и Le Figaro со ссылкой на очевидцев. Reuters сообщает о полном обрушении кровли. Французский телеканал BFM сообщает о том, что вместе с частью стены рухнули и часы собора. Время на них остановилось.

BREAKING VIDEO! THE SPIRE AT THE NOTRE DAME CATHEDRAL HAS JUST COLLAPSED.pic.twitter.com/p1zTyPNXXD — Breaking News Feed (@pzf) 15 апреля 2019 г.

C'est terrible. Des gens pleurent autour de moi. pic.twitter.com/QnUpJzjk1N — Barnabé (@barnabelouche) 15 апреля 2019 г.







На месте работают 400 пожарных. Le Monde пишет, что пожарные не могут потушить огонь из-за того, что мощности брандспойтов не хватает для того, чтобы тушить пожар на такой высоте.

Как сообщил в эфире Би-би-си представитель Нотр-Дама, от собора "точно ничего не останется". Французские СМИ в свою очередь отмечают, что степень разрушений говорит о том, что собор Парижской Богоматери "утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект".

Министерство внутренних дел Франции не исключило, что спасти собор уже не удастся. Тем не менее пожарные продолжают работу. В мэрии Парижа надеются, что спасти удастся хотя бы фасад собора.

Как сообщает Le Monde со ссылкой на заместителя мэра французской столицы Эммануэля Грегуара, в горящем соборе началась специальная миссия по спасению произведений искусства.

Notre dame de #Paris, panache du fumée jaune, le feu semble dévorer l’église toute entière pic.twitter.com/4zRcAr86Ng — Chrystèle Bazin (@chrystelebazin) 15 апреля 2019 г.







Ранее перед спасателями была поставлена задача избежать опасности обрушения, которое могло бы привести к жертвам, в том числе среди туристов. После того как сотрудники пожарной службы отчитались об отсутствии жертв, они переключились на спасение ценностей.

В то же время представитель собора Андре Фино подчеркнул, что все священные предметы находятся в ризнице, поэтому им ничего не угрожает. В соборе, в частности, находится терновый венец Христа, доставленный в 1239 году.

Как сообщает издание Liberation, пожар начался около 18:50 по местному времени. Из собора эвакуированы все прихожане.

Собор Парижской Богоматери — одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Он строился почти двести лет — с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.

Собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.







