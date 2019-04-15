В центре Парижа загорелась одна из главных достопримечательностей Франции — собор Парижской Богоматери, сообщает агентство AFP со ссылкой на пожарную службу.
Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilo didelis gaisras, nugriuvo jos smailė
© Reuters / Scanpix

В результате пожара шпиль собора парижской Богоматери обрушился, сообщает Le Monde и Le Figaro со ссылкой на очевидцев. Reuters сообщает о полном обрушении кровли. Французский телеканал BFM сообщает о том, что вместе с частью стены рухнули и часы собора. Время на них остановилось.




На месте работают 400 пожарных. Le Monde пишет, что пожарные не могут потушить огонь из-за того, что мощности брандспойтов не хватает для того, чтобы тушить пожар на такой высоте.

Как сообщил в эфире Би-би-си представитель Нотр-Дама, от собора "точно ничего не останется". Французские СМИ в свою очередь отмечают, что степень разрушений говорит о том, что собор Парижской Богоматери "утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект".

Министерство внутренних дел Франции не исключило, что спасти собор уже не удастся. Тем не менее пожарные продолжают работу. В мэрии Парижа надеются, что спасти удастся хотя бы фасад собора.

Как сообщает Le Monde со ссылкой на заместителя мэра французской столицы Эммануэля Грегуара, в горящем соборе началась специальная миссия по спасению произведений искусства.



Ранее перед спасателями была поставлена задача избежать опасности обрушения, которое могло бы привести к жертвам, в том числе среди туристов. После того как сотрудники пожарной службы отчитались об отсутствии жертв, они переключились на спасение ценностей.

В то же время представитель собора Андре Фино подчеркнул, что все священные предметы находятся в ризнице, поэтому им ничего не угрожает. В соборе, в частности, находится терновый венец Христа, доставленный в 1239 году.

Как сообщает издание Liberation, пожар начался около 18:50 по местному времени. Из собора эвакуированы все прихожане.

Собор Парижской Богоматери — одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Он строился почти двести лет — с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.

Собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.



Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilo didelis gaisras, nugriuvo jos smailė Paryžiaus Dievo Motinos katedrą niokoja didžiulis gaisras Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilo didelis gaisras, nugriuvo jos smailė Paryžiaus Dievo Motinos katedrą niokoja didžiulis gaisras Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilo didelis gaisras, nugriuvo jos smailė

В соборе Парижской Богоматери - сильный пожар. Oбрушились шпиль и кровля (131)

В центре Парижа загорелась одна из главных...

МИД РФ заявил об остановке военного и гражданского сотрудничества России с НАТО (88)

Москва не видит признаков того, что в НАТО знают, как...

Cкандал в полиции Швейцарии: проститутки, оргии, вербовка девушек и оплата "натурой" (14)

Напоминающая голливудский детектив история произошла...

Генерал США: коммуникация НАТО и России хуже, чем во время холодной войны (50)

В период холодной войны коммуникация между НАТО и...

Отец Ассанжа просит выдать его в Австралию, депутаты – в Швецию (6)

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ,...

TOP новостей

Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilo didelis gaisras, nugriuvo jos smailė Paryžiaus Dievo Motinos katedrą niokoja didžiulis gaisras Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilo didelis gaisras, nugriuvo jos smailė Paryžiaus Dievo Motinos katedrą niokoja didžiulis gaisras Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilo didelis gaisras, nugriuvo jos smailė

В соборе Парижской Богоматери - сильный пожар. Oбрушились шпиль и кровля (131)

В центре Парижа загорелась одна из главных...

Новейшие рейтинги: самые серьезные конкуренты "крестьян" – не консерваторы (72)

Если смотреть в будущее, то самые серьезные конкуренты...

Скандал в Литовской армии: капитана судят за дезертирство (37)

В Литовской армии – невиданный доселе скандал, о...

Израильтянин просит суд запретить реконструкцию вильнюсского Дворца спорта (28)

Проживающий в Израиле литвак просит суд запретить Turto...

После нападения на работников Iki в магазине будут работать психологи (4)

В воскресенье вечером в Вильнюсе, на ул. Йонажолю, в...