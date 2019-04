В результате пожара шпиль собора парижской Богоматери обрушился, сообщает Le Monde и Le Figaro со ссылкой на очевидцев. Reuters сообщает о полном обрушении кровли. Французский телеканал BFM сообщает о том, что вместе с частью стены рухнули и часы собора. Время на них остановилось.

BREAKING VIDEO! THE SPIRE AT THE NOTRE DAME CATHEDRAL HAS JUST COLLAPSED.pic.twitter.com/p1zTyPNXXD