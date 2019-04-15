В результате пожара шпиль собора парижской Богоматери обрушился, сообщает Le Monde и Le Figaro со ссылкой на очевидцев. Reuters сообщает о полном обрушении кровли. Французский телеканал BFM сообщает о том, что вместе с частью стены рухнули и часы собора. Время на них остановилось.
BREAKING VIDEO! THE SPIRE AT THE NOTRE DAME CATHEDRAL HAS JUST COLLAPSED.pic.twitter.com/p1zTyPNXXD— Breaking News Feed (@pzf) 15 апреля 2019 г.
C'est terrible. Des gens pleurent autour de moi. pic.twitter.com/QnUpJzjk1N— Barnabé (@barnabelouche) 15 апреля 2019 г.
На месте работают 400 пожарных. Le Monde пишет, что пожарные не могут потушить огонь из-за того, что мощности брандспойтов не хватает для того, чтобы тушить пожар на такой высоте.
Как сообщил в эфире Би-би-си представитель Нотр-Дама, от собора "точно ничего не останется". Французские СМИ в свою очередь отмечают, что степень разрушений говорит о том, что собор Парижской Богоматери "утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект".
Министерство внутренних дел Франции не исключило, что спасти собор уже не удастся. Тем не менее пожарные продолжают работу. В мэрии Парижа надеются, что спасти удастся хотя бы фасад собора.
Как сообщает Le Monde со ссылкой на заместителя мэра французской столицы Эммануэля Грегуара, в горящем соборе началась специальная миссия по спасению произведений искусства.
Notre dame de #Paris, panache du fumée jaune, le feu semble dévorer l’église toute entière pic.twitter.com/4zRcAr86Ng— Chrystèle Bazin (@chrystelebazin) 15 апреля 2019 г.
Ранее перед спасателями была поставлена задача избежать опасности обрушения, которое могло бы привести к жертвам, в том числе среди туристов. После того как сотрудники пожарной службы отчитались об отсутствии жертв, они переключились на спасение ценностей.
В то же время представитель собора Андре Фино подчеркнул, что все священные предметы находятся в ризнице, поэтому им ничего не угрожает. В соборе, в частности, находится терновый венец Христа, доставленный в 1239 году.
Как сообщает издание Liberation, пожар начался около 18:50 по местному времени. Из собора эвакуированы все прихожане.
Собор Парижской Богоматери — одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Он строился почти двести лет — с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.
Собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.
Notre Dame burning in #Paris. #ParisFire pic.twitter.com/V66qQSqpl8— Wilson Conn (@wilson_conn) 15 апреля 2019 г.
В соборе Парижской Богоматери - сильный пожар. Oбрушились шпиль и кровля (131)
В центре Парижа загорелась одна из главных...
МИД РФ заявил об остановке военного и гражданского сотрудничества России с НАТО (88)
Москва не видит признаков того, что в НАТО знают, как...
Cкандал в полиции Швейцарии: проститутки, оргии, вербовка девушек и оплата "натурой" (14)
Напоминающая голливудский детектив история произошла...
Генерал США: коммуникация НАТО и России хуже, чем во время холодной войны (50)
В период холодной войны коммуникация между НАТО и...
Отец Ассанжа просит выдать его в Австралию, депутаты – в Швецию (6)
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ,...
TOP новостей
В соборе Парижской Богоматери - сильный пожар. Oбрушились шпиль и кровля (131)
В центре Парижа загорелась одна из главных...
Новейшие рейтинги: самые серьезные конкуренты "крестьян" – не консерваторы (72)
Если смотреть в будущее, то самые серьезные конкуренты...
Скандал в Литовской армии: капитана судят за дезертирство (37)
В Литовской армии – невиданный доселе скандал, о...
Израильтянин просит суд запретить реконструкцию вильнюсского Дворца спорта (28)
Проживающий в Израиле литвак просит суд запретить Turto...
После нападения на работников Iki в магазине будут работать психологи (4)
В воскресенье вечером в Вильнюсе, на ул. Йонажолю, в...