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В случае запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Оcтровце Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник после заседания правительства.
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© Itar-Tass / Scanpix

В то же время премьер сообщил, что в этом случае Латвия, возможно, будет торговать электроэнергией с третьими странами, используя латвийско-российское межсоединение.

В настоящее время не ясно, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами, но, по словам Кариньша, решением этого вопроса займется Министерство экономики, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Европейской комиссией.

На просьбу объяснить, почему правительство приняло такое решение именно сейчас, Кариньш ответил, что этот вопрос обсуждался и раньше, в основном с точки зрения ядерной безопасности. "Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", — подчеркнул он.

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