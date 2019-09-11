В случае нового референдума британцы проголосовали бы против "Брекзита"

В случае проведения нового референдума о "Брекзите" 37% британцев проголосовали бы против него. Выход Великобритании из ЕС поддержали бы 34% респондентов, следует из опроса социологического института Kantar.
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Более половины подданных Великобритании выступают за проведение референдума по окончательной версии договора о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, каким бы ни было его содержание. Таковы результаты интернет-опроса, проведенного в Великобритании социологической службой Kantar в период с 5 по 9 сентября 2019 года, которые были обнародованы в среду, 11 сентября.

При этом, согласно социологам, в случае проведения подобного голосования 37 процентов британцев высказались бы за отказ от "Брекзита". При этом за выход страны из состава ЕС отдали бы свои голоса 34% респондентов. 18% опрошенных не стали бы принимать участие в подобном референдуме. На референдуме по "Брекзиту" в июне 2016 года за выход из состава Евросоюза высказались 52% британцев.

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Консерваторы опережают в опросах лейбористов

Несмотря на подобные настроения, возглавляемая премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Консервативная партия, судя по опросу, по-прежнему сохраняет преимущество перед оппозиционной партией лейбористов. По данным института Kantar, партия Бориса Джонсона в настоящий момент имеет поддержку около 38% избирателей, в то время как лейбористы, возглавляемые Джереми Корбином, могут рассчитывать на 24% голосов британцев. За Либеральную партию выступают около 20% населения, а "Партию Брекзита" - инициатора выхода Соединенного Королевства из ЕС Найджела Фараджа - поддерживают около 7% британских подданных.

Досрочных выборов до "Брекзита" не будет

Тем временем в ночь на вторник, 10 сентября, британский парламент отклонил запрос Бориса Джонсона о досрочных выборах, поскольку эта инициатива не набрала двух третей голосов палаты общин. Таким образом, до выхода Великобритании из Евросоюза, запланированного на 31 октября, в стране больше нет возможности для проведения досрочных выборов.

Ранее королева Великобритании Елизавета II одобрила закон, предписывающий, чтобы Джонсон запросил трехмесячную отсрочку "Брекзита", если соглашение с ЕС не будет достигнуто к 19 октября. 10 сентября британский парламент ушел по распоряжению Джонсона на вынужденный пятинедельный перерыв.

Deutsche Welle
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