В Словакии убит журналист, занимавшийся расследованиями - 27-летний Ян Куцьяк. Он и его приятельница были застрелены.
Svoboda.org

Начальник полиции Словакии Тибор Гаспар сказал, что Куцьяк и его партнерша найдены мертвыми вечером 25 февраля в их доме в городе Велка-Мака, в 65 километрах к востоку от Братиславы.

Гаспар сообщил, что убийство "скорее всего, связано с проводившимися Куцьяком расследованиями". Словакия "никогда не сталкивалась с таким беспрецедентным нападением на журналиста", - сказал полицейский представитель.

Куцьяк работал в редакции сайта Aktuality.sk. Его последняя статья, опубликованная 9 февраля, посвящена подозрениям в налоговом мошенничестве, связанном с роскошным жилым комплексом в Братиславе. Этот случай вызвал общественные протесты: гражданские активисты в минувшем году добивались отставки министра внутренних дел Словакии Роберта Калинака в связи с его возможными деловыми отношениями с застройщиком. Оба они отрицают обвинения в свой адрес.

Радио Свобода
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