В Скопье прошла инаугурация нового президента Северной Македонии

Инаугурация нового президента Северной Македонии Стево Пендаровски состоялась в воскресенье в Скопье, передает ТАСС. Основная часть торжественного мероприятия прошла в стенах Собрания (парламента) республики, где вступающий в должность глава государства принес присягу перед собравшимися.
Makedonijos prezidento rinkimai
© AFP / Scanpix

На мероприятии присутствовали депутаты, члены правительства, лидеры духовенства, представители армии и дипломатического корпуса, а также главы ряда иностранных государств.

Среди зарубежных гостей были президенты Болгарии и Сербии Румен Радев и Александар Вучич, президент Албании Илир Мета и лидер частично признанного Косово Хашим Тачи.

После инаугурации в резиденции "Вила-Водно" состоялась церемония передачи президентских функций от действующего президента Гёрге Иванова новому главе республики с высшими военными и государственными почестями.

За этим последовала личная встреча Иванова и Пендаровски, также запланированы беседы нового президента Северной Македонии с главами Сербии, Болгарии, Албании и министрами ряда иностранных государств.

В минувшее воскресенье в ходе второго тура голосования кандидат от правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ) Стево Пендаровски, по данным Государственной избирательной комиссии, набрал 436212, или 51,66% голосов избирателей, пришедших на выборы. Явка во втором круге голосования составила 46,7%.

До Пендаровски пост президента страны занимали Киро Глигоров, Борис Трайковски, Бранко Црвенковски и Гёрге Иванов, избиравшийся на два президентских срока подряд.

NEWSru.com

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