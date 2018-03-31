Эту информацию журналистам на условиях анонимности передали два высокопоставленных американских чиновника. По их словам, солдат из США погиб 29 марта недалеко от города Манбидж, расположенного на севере Сирии.

Официальные представители международной коалиции, в свою очередь, подтвердили сообщения о двух погибших и сообщили о еще пяти раненных в результате взрыва. Пострадавшие были эвакуированы из зоны боевых действий и доставлены в госпиталь.

Как отмечает агентство, Манбидж по большей части был освобожден от террористов "Исламского государства". При этом ранее турецкие власти неоднократно угрожали, что после военной операции в Африне их силы могут продвинуться на восток и дойти до Манбиджа, отмечают журналисты.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска уже в ближайшее время могут покинуть Сирию после разгрома "Исламского государства". "Мы вышибаем дух из ИГИЛ, мы очень скоро уйдем из Сирии. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом", — объявил он.

Как отмечают специалисты, слова Трампа о скором выходе США из Сирии противоречат прошлым заявлениям американской администрации на эту тему. Так, в январе вице-президент Майкл Пенс утверждал, что Вашингтон "привержен присутствию в Сирии", причем не только с целью разгрома ИГ, "но и для сдерживания враждебного воздействия Ирана".

Экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон в феврале, еще находясь на своем посту, указывал на то, что хотя США в первую очередь нацелены на уничтожение террористов в Сирии, присутствие американских военных должно стать стабилизирующим фактором, способствующим женевскому переговорному процессу.