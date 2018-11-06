Среди погибших пятеро бойцов Сирийской правительственной армии и шесть человек, предположительно относящихся к подразделениям частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом сообщил источник "Новой газеты" в Сирии.
По его словам, в этом месте расположено одно из подразделений 5-го корпуса Сирийской правительственной армии (САА), укомплектованного сирийскими добровольцами, и усиленного российскими "военными советниками".
"Новая" направила запрос в российский МИД с просьбой прояснить судьбу россиян, пострадавших во время данного инцидента.
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