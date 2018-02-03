

Эта территория контролируется сирийскими повстанцами.

Российское минобороны заявляет, что пилот самолета погиб.

В то же время, как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за правами человека, пилот сумел катапультроваться и был взят в плен.

Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб", говорится в сообщении военного ведомства, текст которого приводит Интерфакс.

"Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам Джабхат ан Нусры". При ведении боя с террористами пилот погиб", - говорится в тексте заявления.

По предварительной информации ведомства, самолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса.

В минобороны также сообщили, что сейчас принимают меры по возвращению тела российского летчика.

На видеороликах, размещенных в соцсетях, показан, как утверждается, момент удара по самолету. На других видеозаписях видны горящие обломки на земле с красной звездой на крыле, которые топчут повстанцы.

Тем временем "Сирийская свободная армия" опубликовала в "Твиттере" фотографию, на которой якобы видно тело мертвого пилота.

Подтвердить достоверность этих материалов на данный момент невозможно.

По информации Sky News Arabia, самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух".

Россия содействует сирийским правительственным войскам в этом районе Сирии.

Кроме "Сирийской свободной армии" в этом районе также действуют несколько радикальных группировок.

Оппозиционный Центр СМИ Алеппо сообщает, что речь идет о сделанном в России Су-25, но не уточняет, был ли это самолет российских ВКС.

Агентство Рейтер сообщает, ссылаясь на одну из повстанческих группировок, что самолет был сбит над городком Хан-аль-Субль, близ города Саракеб, который уже некоторое время подвергается массированным бомбардировкам, и на него надвигаются сирийские войска и поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.

Два источника Рейтер сообщают, что пилот получил серьезные увечья или ранения. Третий источник утверждает, что пилот погиб.

Правительственные войска Сирии, при поддержке российской авиации, в конце декабря перешли в наступление в провинции Идлиб, несмотря на то, что в сентябре Россия, Турция и Иран объявили эту провинцию одной из зон деэскалации конфликта.

Согласно данным ООН, более 100 тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома.