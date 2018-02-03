Эта территория контролируется сирийскими повстанцами.
Российское минобороны заявляет, что пилот самолета погиб.
В то же время, как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за правами человека, пилот сумел катапультроваться и был взят в плен.
Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб", говорится в сообщении военного ведомства, текст которого приводит Интерфакс.
"Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам Джабхат ан Нусры". При ведении боя с террористами пилот погиб", - говорится в тексте заявления.
По предварительной информации ведомства, самолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса.
В минобороны также сообщили, что сейчас принимают меры по возвращению тела российского летчика.
На видеороликах, размещенных в соцсетях, показан, как утверждается, момент удара по самолету. На других видеозаписях видны горящие обломки на земле с красной звездой на крыле, которые топчут повстанцы.
Тем временем "Сирийская свободная армия" опубликовала в "Твиттере" фотографию, на которой якобы видно тело мертвого пилота.
Подтвердить достоверность этих материалов на данный момент невозможно.
По информации Sky News Arabia, самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух".
Россия содействует сирийским правительственным войскам в этом районе Сирии.
Кроме "Сирийской свободной армии" в этом районе также действуют несколько радикальных группировок.
Оппозиционный Центр СМИ Алеппо сообщает, что речь идет о сделанном в России Су-25, но не уточняет, был ли это самолет российских ВКС.
Агентство Рейтер сообщает, ссылаясь на одну из повстанческих группировок, что самолет был сбит над городком Хан-аль-Субль, близ города Саракеб, который уже некоторое время подвергается массированным бомбардировкам, и на него надвигаются сирийские войска и поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.
Два источника Рейтер сообщают, что пилот получил серьезные увечья или ранения. Третий источник утверждает, что пилот погиб.
Правительственные войска Сирии, при поддержке российской авиации, в конце декабря перешли в наступление в провинции Идлиб, несмотря на то, что в сентябре Россия, Турция и Иран объявили эту провинцию одной из зон деэскалации конфликта.
Согласно данным ООН, более 100 тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома.
В Сирии сбит российский СУ-25 Минобороны России: пилот погиб (251)
Российское минобороны подтвердило информацию о гибели...
США создадут ядерное оружие малой мощности (1)
Для использования ядерных боеголовок малой мощности...
Власти Британии заинтересовались источниками дохода россиян из-за сериала (23)
Власти Великобритании заинтересовались доходами...
Производство бумажных денег в мире по-прежнему растет (2)
По данным ЕЦБ, в странах еврозоны к концу 2017 года...
В Италии задержали ранившего шесть иностранцев мужчину (1)
В итальянском городе Мачерата мужчина начал стрелять в...
TOP новостей
Опрос: жители Литвы жалуются на рост цен больше всех в ЕС (59)
У литовцев больше, чем у других жителей Европейского...
В Сирии сбит российский СУ-25 Минобороны России: пилот погиб (251)
Российское минобороны подтвердило информацию о гибели...
Общественность ВХА не верит в обвинения Тримакаса (12)
После того, как несколько бывших студенток Вильнюсской...
Известная художница о Гасюнасе: студентки плакали (66)
В сексуальных домогательствах профессора Вильнюсской...