Российское минобороны подтвердило информацию о гибели российского штурмовика Су-25 на севере Сирии невдалеке от города Идлиб.
SU-25
© Reuters / Scanpix


Эта территория контролируется сирийскими повстанцами.

Российское минобороны заявляет, что пилот самолета погиб.

В то же время, как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за правами человека, пилот сумел катапультроваться и был взят в плен.

Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб", говорится в сообщении военного ведомства, текст которого приводит Интерфакс.

"Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам Джабхат ан Нусры". При ведении боя с террористами пилот погиб", - говорится в тексте заявления.

По предварительной информации ведомства, самолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса.

В минобороны также сообщили, что сейчас принимают меры по возвращению тела российского летчика.

На видеороликах, размещенных в соцсетях, показан, как утверждается, момент удара по самолету. На других видеозаписях видны горящие обломки на земле с красной звездой на крыле, которые топчут повстанцы.

Тем временем "Сирийская свободная армия" опубликовала в "Твиттере" фотографию, на которой якобы видно тело мертвого пилота.

Подтвердить достоверность этих материалов на данный момент невозможно.

По информации Sky News Arabia, самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух".

Россия содействует сирийским правительственным войскам в этом районе Сирии.

Кроме "Сирийской свободной армии" в этом районе также действуют несколько радикальных группировок.

Оппозиционный Центр СМИ Алеппо сообщает, что речь идет о сделанном в России Су-25, но не уточняет, был ли это самолет российских ВКС.

Агентство Рейтер сообщает, ссылаясь на одну из повстанческих группировок, что самолет был сбит над городком Хан-аль-Субль, близ города Саракеб, который уже некоторое время подвергается массированным бомбардировкам, и на него надвигаются сирийские войска и поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.

Два источника Рейтер сообщают, что пилот получил серьезные увечья или ранения. Третий источник утверждает, что пилот погиб.

Правительственные войска Сирии, при поддержке российской авиации, в конце декабря перешли в наступление в провинции Идлиб, несмотря на то, что в сентябре Россия, Турция и Иран объявили эту провинцию одной из зон деэскалации конфликта.

Согласно данным ООН, более 100 тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В Сирии сбит российский СУ-25 Минобороны России: пилот погиб (245)

Российское минобороны подтвердило информацию о гибели...

США создадут ядерное оружие малой мощности (1)

Для использования ядерных боеголовок малой мощности...

Власти Британии заинтересовались источниками дохода россиян из-за сериала (20)

Власти Великобритании заинтересовались доходами...

Производство бумажных денег в мире по-прежнему растет (2)

По данным ЕЦБ, в странах еврозоны к концу 2017 года...

В Италии задержали ранившего шесть иностранцев мужчину

В итальянском городе Мачерата мужчина начал стрелять в...

TOP новостей

Опрос: жители Литвы жалуются на рост цен больше всех в ЕС (58)

У литовцев больше, чем у других жителей Европейского...

В Сирии сбит российский СУ-25 Минобороны России: пилот погиб (245)

Российское минобороны подтвердило информацию о гибели...

Общественность ВХА не верит в обвинения Тримакаса (11)

После того, как несколько бывших студенток Вильнюсской...

С февраля повышается сумма алиментов (7)

С февраля в Литве повысилась сумма выплачиваемых...

Известная художница о Гасюнасе: студентки плакали (65)

В сексуальных домогательствах профессора Вильнюсской...