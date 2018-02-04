Что с пилотом?

Пилот, управлявший штурмовиком, погиб, сообщили в минобороны России. В ведомстве рассказали, что летчик успел катапультироваться и доложить об этом, однако впоследствии "при ведении боя с террористами погиб".

В соцсетях уже появились многочисленные фотографии и видео с места инцидента, в том числе снимок тела пилота. Его имя к настоящему моменту не известно. Также появились фотографии автоматического пистолета Стечкина, из которого якобы отстреливался летчик, но их подлинность не подтверждена.

Министерство обороны сообщило, что сейчас российский центр примирения враждующих сторон в Сирии пытается договориться о выдаче тела пилота.

Российские власти официально признали гибель 41 военнослужащего за время операции в Сирии, которая продолжается с конца сентября 2015 года. Согласно неофициальным данным, погибших россиян больше: главным образом за счет бойцов частных военных компаний. В Москве их присутствие в зоне конфликта отрицают.

Кто и из чего сбил самолет?

Как следует из пресс-релиза минобороны, Су-25 сбили из переносного зенитного-ракетного комплекса. Ведомство утверждает, что сделали это боевики организации "Джебхат ан-Нусра", которая признана в России террористической и запрещена.

Ответственность за сбитый российский самолет взяла на себя салафитская группировка "Хайят Тахрир аль-Шам", которую также иногда называют "Аль-Каидой в Сирии" и которая тесно сотрудничает с другими сирийскими джихадистскими группировками. Подтвердить это заявление пока невозможно.

На видеороликах, размещенных в соцсетях, показан, как утверждается, момент удара по самолету. На других видеозаписях видны горящие обломк

Эксперты телеканала "Аль-Джазира" предполагают, что ответственность может лежать на группировке "Джейш-аль Фатх", также запрещенной в России. Именно ее представители брали на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Кроме того, как писала турецкая газета Daily Sabah, повстанцы Свободной сирийской армии в конце января утверждали, что завладели российскими ПЗРК "Игла", который захватили у сирийских правительственных войск. Речь идет о бойцах группировки "Бригады Самарканд", которую поддерживает Турция.

У России уже были боевые потери самолетов в Сирии?

Сбитый в воскресенье штурмовик - это вторая за всю сирийскую операцию боевая потеря самолета. Кроме того, впервые самолет был сбит огнем с земли. Общее число потерянных в Сирии российских самолетов достигло пяти.

В 2015 году российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким F-16 из-за того, что, как утверждала турецкая сторона, самолет вторгся в ее воздушное пространство. Летчики катапультировались, но пилот уже после этого погиб в результате обстрела с земли. Штурман тогда остался жив, приземлившись вне зоны боевых действий.

Остальные потери были небоевыми - самолеты разбивались из-за технических неисправностей.

Кроме того, после обстрела с земли российские ВВС потеряли несколько вертолетов. Так, в ноябре 2015 года был обстрелян с земли вертолет Ми-8АМТШ, вылетевший на помощь катапультировавшемуся штурману Су-24. Вертолет совершил аварийную посадку.

После этого экипаж вертолета эвакуировал второй вертолет Ми-8, в ходе чего один российский контрактник погиб. Боевики уничтожили брошенный Ми-8 выстрелом из тяжелого противотанкового комплекса BGM-71 TOW.

Еще один вертолет террористам удалось сбить огнем с земли 8 июля 2016 года - по официальным данным, они уничтожили сирийский вертолет Ми-25 (экспортный вариант Ми-24), на борту которого находились два российских офицера. Оба погибли.

СМИ сообщали, что вертолет мог быть российским Ми-24ВМ (он же Ми-35М). Вертолет, запечатленный на появившейся в интернете видеозаписи, действительно похож на Ми-35М. На записи видно, что его сбивают попаданием в хвостовую балку.

Источник в российском минобороны утверждал, что вертолет был сбит все той же противотанковой ракетой TOW.

1 августа 2016 года террористы сбили с земли военно-транспортный Ми-8. Три члена экипажа и два офицера, находившиеся на борту, погибли.

Где все случилось?

Су-25 российских военно-воздушных сил был сбит в провинции Идлиб рядом с городом Саракеб в непосредственной близости от стратегически важной автомагистрали. Там в настоящее время идут бои: контроль над дорогой пытаются захватить сирийская правительственная армия и поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.

Как пишет Reuters, ссылаясь на одну из повстанческих группировок, что самолет был сбит над городком Хан-аль-Субль близ города Саракеб. Эти города уже некоторое время подвергаются массированным бомбардировкам, и на них надвигаются сирийские войска и поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.

Сам район в настоящий момент контролируется сирийскими повстанцами, которые противостоят Башару Асаду. Россия, в свою очередь, в этой зоне содействует правительственным войскам.

Район входит в "зону деэскалации Идлиб". Провинция остается одной из самых проблемы регионов: там продолжаются боевые действия против террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", собравшейся на базе "Джебхат ан-Нусра" [организации запрещены в России].

Что там делал самолет?

В минобороны заявили, что летчик совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", когда был сбит. Каких-либо деталей операции они не сообщили.

Как сообщает газета Guardian со ссылкой на один из новостных ресурсов, связанных с боевиками, российские и сирийские боевые самолеты и вертолеты с раннего утра субботы, 3 февраля, наносили удары по городу Саракеб и прилегающим районам в провинции Идлиб.

Чем ответила Россия?

По информации Би-би-си, российские военные запустили по району, где сбили Су-25, крылатые ракеты: они были выпущены с судов в Средиземном море.

Минобороны факт такого удара подтвердило. Район, откуда запустили ракету по российскому штурмовику, обстреляли из "высокоточного оружия". По информации министерства, в результате атаки были уничтожены 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры".

Как отреагировали США?

Представитель Пентагона Эрик Пэно заявил агентству РИА Новости, что США не снабжали партнёрские силы в Сирии оружием типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем.

Он отметил, что операции географически ориентированы на продолжающиеся боевые действия против ИГ в восточной Сирии.