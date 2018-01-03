Как заявили в российском военном ведомстве, причина падения вертолета — техническая неисправность. Минобороны РФ отмечает, что вертолет не обстреливали. Причина катастрофы, утверждают в российском военном ведомстве — техническая неисправность.
Российский вертолет разбился еще 31 декабря, однако минобороны РФ сообщило об этом только сейчас. Машина разбилась, не дотянув 15 километров до аэропорта. Оба пилота погибли.
"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - сообщили агентству "Интерфакс" в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.
"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", - отметили в Минобороны.
Тем не менее, отмечает "Дождь", 31 декабря один из ресурсов боевиков сообщил о том, что им удалось сбить российский вертолет с экипажем на борту в местности Мусайф. Согласно сообщению джихадистов, вертолет, на борту которого находилось 7 российских офицеров и высокопоставленный чиновник, упал в районе провинции Хама.
Кроме того, боевики сообщали, что они наблюдают 3 вертолета, которые совершают облет над местом крушения. Однако, никаких фото или видео-подтверждений своих слов они не опубликовали.
Как установила Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, в результате крушения вертолета погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев.
"Подтвердились сообщения о крушении вертолёта ВКС РФ в Сирии. По информации на одном из профильных форумов, 31 декабря вертолёт Ми-24, сопровождавший колонну близ населённого пункта аз-Зара провинции Хама, задел провода и разбился. В результате происшествия погибли майор Артём Николаевич Кулиш и второй член экипажа Матвеев (полное имя устанавливается)", - говорится на Telegram-канале CIT.
CIT также на своем канале сообщает, что район происшествия входит в анклав, подконтрольный оппозиционным силам, на границе провинций Хама и Хомс. Этот анклав относится к одной из "зон деэскалации", установленных в ходе мирных переговоров в Астане. На данный момент неизвестно, какого рода колонну сопровождал вертолёт (гуманитарную или боевую).
11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Он объявил о том, что с начала операции в Сирии в конце 2015 года российские и сирийские войска «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». Позже Путин отмечал, что в Сирии продолжится«точечная» борьба с боевиками.
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