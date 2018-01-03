В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России. В результате авиакатастрофы погибли оба пилота, сообщает "Медуза".
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Как заявили в российском военном ведомстве, причина падения вертолета — техническая неисправность. Минобороны РФ отмечает, что вертолет не обстреливали. Причина катастрофы, утверждают в российском военном ведомстве — техническая неисправность.

Российский вертолет разбился еще 31 декабря, однако минобороны РФ сообщило об этом только сейчас. Машина разбилась, не дотянув 15 километров до аэропорта. Оба пилота погибли.

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"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - сообщили агентству "Интерфакс" в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.

"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", - отметили в Минобороны.

Тем не менее, отмечает "Дождь", 31 декабря один из ресурсов боевиков сообщил о том, что им удалось сбить российский вертолет с экипажем на борту в местности Мусайф. Согласно сообщению джихадистов, вертолет, на борту которого находилось 7 российских офицеров и высокопоставленный чиновник, упал в районе провинции Хама.

Кроме того, боевики сообщали, что они наблюдают 3 вертолета, которые совершают облет над местом крушения. Однако, никаких фото или видео-подтверждений своих слов они не опубликовали.

Как установила Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, в результате крушения вертолета погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев.

"Подтвердились сообщения о крушении вертолёта ВКС РФ в Сирии. По информации на одном из профильных форумов, 31 декабря вертолёт Ми-24, сопровождавший колонну близ населённого пункта аз-Зара провинции Хама, задел провода и разбился. В результате происшествия погибли майор Артём Николаевич Кулиш и второй член экипажа Матвеев (полное имя устанавливается)", - говорится на Telegram-канале CIT.

CIT также на своем канале сообщает, что район происшествия входит в анклав, подконтрольный оппозиционным силам, на границе провинций Хама и Хомс. Этот анклав относится к одной из "зон деэскалации", установленных в ходе мирных переговоров в Астане. На данный момент неизвестно, какого рода колонну сопровождал вертолёт (гуманитарную или боевую).

11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Он объявил о том, что с начала операции в Сирии в конце 2015 года российские и сирийские войска «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». Позже Путин отмечал, что в Сирии продолжится«точечная» борьба с боевиками.

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