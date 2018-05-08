По информации ведомства, крушение произошло при выполнении планового полета на востоке страны, передает "Интерфакс". "При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
По данным ТАСС, в министерстве уточнили, что поисково-спасательной группой тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования. "По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", — отметили в Минобороны.
При этом, по неофициальной версии, Ка-52 был сбит при обстреле из ПЗРК, оказавшегося в распоряжении радикальных исламистов, пишет "Коммерсант". Как рассказали изданию два источника в органах военного управления, оба члена экипажа погибли на месте. Летчики проходили службу на одной из авиабаз Восточного военного округа, уточнили собеседники.
Газета отмечает, что потеря вертолета ВКС РФ стала седьмой по счету с начала кампании в Сирии. При этом крушение Ка-52 произошло впервые.
По данным "Коммерсанта", машины этого типа несут боевое дежурство на ротационной основе в составе смешанной авиагруппы ВКС РФ на 555-й авиабазе в Хмеймиме с марта 2016 года. Ка-52 принимают активное участие как в конвоировании колонн из центра примирения враждующих сторон, так и непосредственно в боевых действиях. Причем у представителей ВКС не возникало претензий к системам вертолета этого поколения.
На минувшей неделе российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Средиземном море. Воздушное судно вылетело с аэродрома Хмеймим и при наборе высоты рухнуло у города Джебель в Латакии. Оба находившиеся на борту летчика погибли.
Как сообщал "Коммерсант", катастрофе предшествовало резкое падение тяги в одном из двигателей самолета. Попытки же летчиков выровнять воздушное судно, вместо того чтобы катапультироваться, лишь усугубили ситуацию: самолет начал заваливаться и рухнул.
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