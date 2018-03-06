Как рассказали в ведомстве, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы около 500 метров и столкнулся с землей. Минобороны, ссылаясь на доклад с места, утверждает, что по Ан-26 "не было огневого воздействия" - то есть, он не был сбит.
На борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа.
Министерство создаст комиссию, которая изучит все возможные версии катастрофы. По предварительной информации, самолет мог разбиться из-за технической неисправности.
Последний крупный инцидент с российской авиацией в Сирии произошел 3 февраля. Тогда в провинции Идлиб был сбит штурмовик Су-25 российских военно-воздушных сил. Пилотировавший его летчик погиб.
По числу жертв сегодняшняя катастрофа военного Ан-26 стала крупнейшей с момента крушения Ту-154 Минобороны в Сочи. Тогда в самолете, который направлялся в Сирию, находились 92 человека - в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова.
Ан-26 - это военно-транспортный самолет, который предназнчен для перевозки боевой техники и войск.
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