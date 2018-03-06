Как рассказали в ведомстве, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы около 500 метров и столкнулся с землей. Минобороны, ссылаясь на доклад с места, утверждает, что по Ан-26 "не было огневого воздействия" - то есть, он не был сбит.
На борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа.
Министерство создаст комиссию, которая изучит все возможные версии катастрофы. По предварительной информации, самолет мог разбиться из-за технической неисправности.
Последний крупный инцидент с российской авиацией в Сирии произошел 3 февраля. Тогда в провинции Идлиб был сбит штурмовик Су-25 российских военно-воздушных сил. Пилотировавший его летчик погиб.
По числу жертв сегодняшняя катастрофа военного Ан-26 стала крупнейшей с момента крушения Ту-154 Минобороны в Сочи. Тогда в самолете, который направлялся в Сирию, находились 92 человека - в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова.
Ан-26 - это военно-транспортный самолет, который предназнчен для перевозки боевой техники и войск.
В Сирии разбился российский транспортный самолет, погибли 32 человека (79)
Министерство обороны России сообщило, что Сирии...
Скандал в Ватикане: 40 священников заказали себе эскорт-услуги для геев (5)
Сотрудник итальянской службы гей-эскорта по имени...
Пресса Британии: трудноопределимые яды становятся излюбленным оружием Кремля (38)
В обзоре британских газет: Отравление Скрипаля и...
К чему приведет новая газовая война России с Украиной? (244)
Украина требует от российского " Газпрома "...
Трамп и Мэй назвали "безответственными" заявления Путина о новом оружии (31)
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент...
TOP новостей
#MeToo в парламенте: обвинения в адрес консерватора Маяускаса (7)
Девушка рассказала INFO TV историю 5-летней давности и...
Грибаускайте о пенсионной реформе: правящие делают самую большую ошибку (32)
Президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала...
Прогноз на месяц: вторая неделя марта преподнесет неприятный сюрприз
Запоздалая зима принесла в Литву суровые холода,...
Сколько перед выборами "крестьяне" платили Сквернялису и другим "звездам" списка (21)
За работу во время избирательной кампании и во время...
Стали известны последние слова пилотов разбившегося в Подмосковье самолета (7)
Российский телеканал 78 опубликовал расшифровку...