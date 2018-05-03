Военное ведомство подчеркивает, что самолет не был сбит.
"По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было", - говорится в сообщении.
"Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - заявил представитель министерства обороны.
Самолет разбился около 09:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря, когда набирал высоту после взлета с авиабазы Хмеймим, следует из сообщения.
Занимающаяся расследованием военных конфликтов организация Conflict Intelligence Team (CIT) обратила внимание на фотографии предполагаемого падения российского самолета, опубликованные в "Твиттере" сирийского фотографа и активиста Мохаммеда Гораба.
Пропустить Twitter пост , автор: @CITeam_ru
Таким образом, общее число потерянных в Сирии российских самолетов достигло семи. При этом только два самолета были боевыми потерями - сбитый турецкими ВВС в ноябре 2015 года бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25, сбитый боевиками в Идлибе в феврале 2018 года.
За время операции в Сирии российские власти официально признали гибель 85 военнослужащих. Самая крупная потеря, согласно данным минобороны, произошла 6 марта 2018 года. Тогда при посадке на базе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26, погибли 39 человек.
Минобороны сообщало, что самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим около 500 метров и столкнулся с землей. Военные и тогда подчеркивали, что "не было огневого воздействия", которое могло бы привести к крушению Ан-26.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил о выводе из Сирии основных сил, принимавших участие в операции, которая началась в сентябре 2015 года. При этом российские военные на постоянной основе остались на авиационной базе Хмеймим и в морском порту Тартус.
Это первая катастрофа Су-30СМ в российской военной авиации с момента начала закупок таких самолетов в 2013 году, обращают внимание "Ведомости".
Истребитель Су-30
Су-30 - продукт глубокой модернизации истребителя Су-27, созданного в КБ Сухого в первой половине 1980-х годов.
Главная особенность базовой модификации Су-30 - более мощная система управления огнем и радиолокационная станция.
В начале 1990-х годов для поставок истребителей на экспорт была создана еще более улучшенная версия - Су-30МК. У самолета возросла максимальная взлетная масса, расширилась номенклатура вооружений, была улучшена ботовая электроника.
Этот двухместный тяжелый истребитель с определенными изменениями (по желанию заказчика) поставлялся во многие страны, включая Индию, Китай, Индонезию, Вьетнам.
Модернизация самолета оказалась настолько удачной, что была создана версия истребителя для российских военно-воздушных сил, которая называется Су-30СМ.
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