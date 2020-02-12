В Сирии произошел инцидент между армией США и сторонниками Асада

На севере Сирии произошло редкое столкновение между войсками США и бойцами, лояльными сирийской армии. В ходе инцидента близ города Камышлы американские солдаты застрелили одного человека, сообщила оппозиционная группировка "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) в среду, 12 февраля. По данным сирийского информагентства САНА, жертвой стал мирный житель. Независимого подтверждения этой информации нет.
По сообщению SOHR, сторонники президента Сирии Башара Асада остановили американский патруль, при этом бойцы, верные правительству в Дамаске, произвели выстрелы в воздух. Американские солдаты открыли ответный огонь и застрелили одного человека. В целях устрашения американцы также задействовали боевую авиацию. По данным курдского информационного центра Rojava, американский патруль намеревался проследовать в район, подконтрольный Дамаску.
Представитель возглавляемой США международной коалиции сообщил, что солдаты коалиции натолкнулись на КПП, занятый бойцами сирийского режима. Он отметил, что после целого ряда предупреждений и попыток разрядить ситуацию, неизвестные отрыли огонь по военнослужащим, которые в целях самообороны открыли ответный огонь. Представитель не сообщил о каких-либо жертвах. Проводится расследование случившегося, отметил он.
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