В Сирии погибли трое российских военнослужащих, сообщают "Ведомости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Idlibo provincija
© AFP / Scanpix

Инцидент произошел в провинции Идлиб вблизи населенного пункта Джурин вечером 4 сентября. Группа из восьми человек двигалась в опорный пункт, когда взорвались две мины. Помимо трех погибших офицеров, еще двое военнослужащих получили тяжелые ранения.

Минобороны России пока не комментировало произошедшее.

Медуза
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