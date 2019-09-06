В Сирии погибли трое российских военнослужащих,...

Инцидент произошел в провинции Идлиб вблизи населенного пункта Джурин вечером 4 сентября. Группа из восьми человек двигалась в опорный пункт, когда взорвались две мины. Помимо трех погибших офицеров, еще двое военнослужащих получили тяжелые ранения.

Минобороны России пока не комментировало произошедшее.