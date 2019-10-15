На севере Сирии, на фоне боев между турецкими войсками и формированиями курдов, из лагеря бежали почти 800 родственников боевиков джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Это - иностранцы из различных регионов, сообщили курдские представители и сирийская оппозиционная группировка "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" в воскресенье, 13 октября.
Эти люди бежали из лагеря в деревне Эйн-Исса после того, как его покинули охранники, напуганные обстрелом, устроенным формированиями, союзными турецкой армии. По данным британской газеты Guardian, из лагеря бежали около 250 женщин и 700 детей.
Турция обвиняет в дезинформации
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сообщения о побеге родственников джихадистов из лагеря Эйн-Исса дезинформацией с целью настроить против Турции Запад.
Ранее многие политики, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразили обеспокоенность тем, что нынешняя военная операция Турции против курдов на севере Сирии может вновь усилить "Исламское государство".
Вице-президент США вылетает в Турцию для проведения переговоров
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент...
В России обсуждают потери ЕС от санкций: Европа лишилась миллиардов? (7)
Европа и США потеряли около 50 млрд долларов в 2014-2015...
Жители Каталонии вышли на протесты после приговора сепаратистам (4)
Обвинительные приговоры сторонникам независимости...
Тайфун "Хагибис": больше 100 тысяч человек участвуют в спасательных работах
Больше 110 000 человек участвуют в поисково-спасательных...
В Сирии из лагеря бежали 800 родственников боевиков ИГ (1)
Жены и дети джихадистов бежали после обстрела,...
TOP новостей
В Литву рекой текут деньги: выросло количество владельцев 5 и более квартир (22)
В Литве увеличивается количество жителей, у которых...
Поиск будущих плательщиков налога на недвижимость в парламенте: кого ждет новый налог (10)
Часть депутатов литовского парламента, попадающих в...
После первых 100 дней Науседы на посту президента Литвы: ждет важный перелом (3)
Политологи, оценивая первые 100 дней Гитанаса Науседы...
Президент Литвы подведет итоги своих первых ста дней на должности (11)
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник подведет...
Специалист министерства пояснила, почему компенсацию не будут давать на дизельные автомобили
Дизельные автомобили отличаются большими выбросами...