Жены и дети джихадистов бежали после обстрела, устроенного протурецкими формированиями. Среди бежавших - сотни женщин и детей.
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На севере Сирии, на фоне боев между турецкими войсками и формированиями курдов, из лагеря бежали почти 800 родственников боевиков джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Это - иностранцы из различных регионов, сообщили курдские представители и сирийская оппозиционная группировка "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" в воскресенье, 13 октября.

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Эти люди бежали из лагеря в деревне Эйн-Исса после того, как его покинули охранники, напуганные обстрелом, устроенным формированиями, союзными турецкой армии. По данным британской газеты Guardian, из лагеря бежали около 250 женщин и 700 детей.

Турция обвиняет в дезинформации


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сообщения о побеге родственников джихадистов из лагеря Эйн-Исса дезинформацией с целью настроить против Турции Запад.

Ранее многие политики, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразили обеспокоенность тем, что нынешняя военная операция Турции против курдов на севере Сирии может вновь усилить "Исламское государство".

Deutsche Welle
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