ЧВК Vegacy Strategic Services Ltd тренирует в Сирии группировку палестинцев Liwa al-Quds, говорится в расследовании Citeam. Эта группировка несколько лет сотрудничает с российскими военнослужащими.
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В Сирии в течение нескольких лет действует частная военная компания (ЧВК) с российско-украинскими корнями. Об этом говорится в расследовании Citeam, которое было опубликовано в четверг, 28 марта. Так называемая Vegacy Strategic Services Ltd тренирует палестинских боевиков и сотрудничает с военными из РФ.

По словам авторов расследования, 20 января бывший журналист сетевого агентства ANNA-News Олег Блохин начал размещать в интернете фотографии военных инструкторов с георгиевскими лентами и нашивками в виде российского флага. Позднее он опубликовал снимки тех же людей уже с нашивками ЧВК Vegacy Strategic Services Ltd. По мнению расследователей, представленные Блохиным фото и видео свидетельствуют о том, что русскоязычные инструкторы тренируют группировку палестинцев Liwa al-Quds, поддерживающих сирийское правительство.

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Сотрудничество с РФ в осаде Алеппо и операциях против ИГ

Эта группировка тесно сотрудничала с российскими военнослужащими в Сирии, в частности, в ходе осады Алеппо в 2016 году, отмечают эксперты Citeam. В следующие два года Liwa al-Quds при поддержке ВВС России участвовала во всех военных операциях против сирийской оппозиции и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

По информации ливанского интернет-издания Al-Modon, с 2019 года Россия в значительной степени усилила поддержку Liwa al-Quds. Так, в ее составе появились несколько сотен новых участников, подчеркивают расследователи. Очевидцы сообщали о присутствии среди членов группировки несовершеннолетних. Кроме того, она участвует на стороне России в конфликте пророссийских и проиранских группировок внутри коалиции, поддерживающей режим Башара Асада, отмечает ливанское интернет-издание.

Основана в Украине, позднее зарегистрирована на Кипре

По данным Citeam, компания Vegacy Strategic Services была основана в апреле 2011 года в украинском Николаеве бывшими участниками элитных и специальных подразделений из России и Украины. В июне 2012 года компания была зарегистрирована на Кипре под названием Vegacy Strategic Services Ltd, говорится в расследовании. В мае 2018 года кипрская компания, директором которой являлся украинец Анатолий Смолин, была ликвидирована.

Deutsche Welle
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