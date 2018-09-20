В Сингапуре за день до старта продаж новых iPhone выстроилась огромная очередь

Подобные очереди перед запуском новых смартфонов Apple выстраиваются каждый год. Например, в прошлом году в Москве в ночь перед продажей iPhone X в очереди оказалось больше ста человек, а при запуске iPhone 7 двое белорусов в Германии установили палатки возле местного Apple Store за несколько дней до начала продаж.
Напомним: iPhone Xs и Xs Max — улучшенные версии прошлогоднего iPhone X. Они получили OLED-экраны на 5,8 и 6,5 дюйма, мощнейший 7-нм процессор Apple A12 Bionic, сдвоенные основные камеры и систему распознавания лиц пользователей Face ID.
Третья новинка — iPhone Xr. Это немного упрощенный смартфон с IPS-дисплеем на 6,1 дюйма, который лишили технологии 3D Touch (измеряет силу нажатия на панель). В аппарате также используется одинарная основная камера, зато процессор — Apple A12 Bionic. Его продажи начнутся 26 октября.
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