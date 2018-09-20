Подобные очереди перед запуском новых смартфонов Apple выстраиваются каждый год. Например, в прошлом году в Москве в ночь перед продажей iPhone X в очереди оказалось больше ста человек, а при запуске iPhone 7 двое белорусов в Германии установили палатки возле местного Apple Store за несколько дней до начала продаж.
Напомним: iPhone Xs и Xs Max — улучшенные версии прошлогоднего iPhone X. Они получили OLED-экраны на 5,8 и 6,5 дюйма, мощнейший 7-нм процессор Apple A12 Bionic, сдвоенные основные камеры и систему распознавания лиц пользователей Face ID.
Третья новинка — iPhone Xr. Это немного упрощенный смартфон с IPS-дисплеем на 6,1 дюйма, который лишили технологии 3D Touch (измеряет силу нажатия на панель). В аппарате также используется одинарная основная камера, зато процессор — Apple A12 Bionic. Его продажи начнутся 26 октября.
В Сингапуре за день до старта продаж новых iPhone выстроилась огромная очередь
Завтра в странах «первой волны» начнутся продажи новых...
Росгвардия получит "Стены" для защиты от толп агрессивных россиян (17)
Концерн "Калашников" к концу 2018 поставит Росгвардии до 10...
Верзилов до госпитализации получил отчет о гибели журналистов в ЦАР с "сенсационными" данными (10)
Участник Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов...
МВД России сообщило результаты проверки концертной деятельности Лаймы Вайкуле (32)
Главное управление по вопросам миграции МВД России...
На Львовщине запретили публичное использование "русскоязычного культурного продукта" (41)
Львовский облсовет ввел мораторий на публичное...
TOP новостей
Представитель торговцев: в Литве продукты дешевле, чем в других странах Европы (7)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает...
Марионетки Кремля: как ультраправые и правые в Европе играют со спичками Специально для DELFI (36)
Почему и каким образом Кремль сотрудничает с...
Реформа питания детей в школах и детских садах оскандалилась – нашли связь с группой интересов (15)
Раскритикованная реформа питания детей в школах и...
Парламент Литвы создает условия для участия Паксаса в выборах (1)
Парламент Литвы сделал еще один шаг для того, чтобы у...
Золотой век вильнюсских гостиниц: туристов в столице становится больше (3)
Что делает направление привлекательным? Хороший имидж...