По ее данным, тело мужчины было обнаружено в парке в районе Тарен Пойнт. По предварительным данным, это гражданин РФ Владимир Кондаков. Сообщается, что личность и причина смерти еще официально не установлены. Обнаруженное тело не имеет признаков насильственной смерти. В ближайшее время должна пройти процедура опознания тела.

По версии полиции, 49-летний Владимир Кондаков в среду напал с ножом на 76-летнего застройщика Альберта Метледжа на строительной площадке в Сиднее. В результате нападения Метледж погиб. В ориентировках Кондакова - мужчину ростом 180 см крупного телосложения - описывали как "большого русского".

Кондаков также тяжело ранил сына предпринимателя, который был позднее доставлен в больницу. В ходе поисков подозреваемого полиция Сиднея задействовала вертолеты, сотрудников отряда особого назначения и служебных собак, однако успеха это не принесло.

Альберта Метледжа нашли мертвым на строительной площадке в среду 6 ноября. Рядом с ним с ножевыми ранениями находился его сын, которого в критическом состоянии доставили в больницу. Полиция подозревает, что за нападением на предпринимателя и его сына стоит Кондаков, который "некоторое время" работал на Метледжа и был с ним знаком.

Кондаков перебрался в Австралию из Новой Зеландии 10 лет назад. Известно, что он не имел определенного места жительства, перебивался нестабильными заработками. Год назад он работал у Метлдежа и, похоже, конфликт был связан с попыткой устроиться на работу и в этот раз. Генеральное консульство России в Сиднее сообщило, что находится в постоянном контакте с правоохранительными органами австралийского штата Новый Южный Уэльс.