В Швейцарии столкнулись два поезда: десятки пострадавших

В Швейцарии на станции столкнулись два поезда. В результате инцидента пострадали минимум 27 человек, сообщает Reuters.
Geležinkelio bėgiai
© DELFI / Tomas Vinickas

Авария произошла днем 11 сентября в Андерматте, горном городке в кантоне Ури. О степени тяжести травм в настоящее время не сообщается. На месте работают врачи.

О причинах происшествия информации пока нет. Движение поездов на участке полностью остановлено.

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