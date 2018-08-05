Beim gestrigen Absturz einer JU-52 am Piz Segnas in Flims sind alle zwanzig Flugzeuginsassen verstorben. https://t.co/AwBZNsi8UU (mw)— Kantonspolizei GR (@KapoGR) 5 августа 2018 г.
Выпущенный в 1939 году самолет разбился накануне на высоте 2540 метров у западного склона пика Сеньяз на границе кантонов Граубюнден и Гларус. По информации полиции, вылетевший из аэропорта Локарно в 16.10 (17.10 мск) самолет направлялся в швейцарский город Дюбендорф.
Воздушное пространство в районе места катастрофы закрыто для полетов. На месте крушения работают спасатели, в операции задействованы 5 вертолетов. Генпрокуратура Швейцарии возбудила дело в связи с гибелью людей. Власти уже исключили версии взрыва на борту или столкновения с другим самолетом.
Разбившийся самолет принадлежал компании Ju-Air, которая организует обзорные экскурсионные полеты. В распоряжении клуба имеются еще 2 воздушных олдтаймера.
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