В результате крушения самолета Юнкерс Ju-52 в швейцарском кантоне Граубюнден погибли все находившиеся на борту - 17 пассажиров и трое членов экипажа. Воздушное пространство в районе места падения закрыто для полетов. Об этом полиция кантона сообщила в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 5 августа.
В Швейцарии разбился самолет-олдтаймер
© Фото Kantonspolizei, gr.ch

Выпущенный в 1939 году самолет разбился накануне на высоте 2540 метров у западного склона пика Сеньяз на границе кантонов Граубюнден и Гларус. По информации полиции, вылетевший из аэропорта Локарно в 16.10 (17.10 мск) самолет направлялся в швейцарский город Дюбендорф.

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Воздушное пространство в районе места катастрофы закрыто для полетов. На месте крушения работают спасатели, в операции задействованы 5 вертолетов. Генпрокуратура Швейцарии возбудила дело в связи с гибелью людей. Власти уже исключили версии взрыва на борту или столкновения с другим самолетом.

Разбившийся самолет принадлежал компании Ju-Air, которая организует обзорные экскурсионные полеты. В распоряжении клуба имеются еще 2 воздушных олдтаймера.

Deutsche Welle
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