Швейцарская прокуратура подтвердила конфискацию большого количества золота в рамках уголовных дел об отмывании денег бывшим руководством Украины, включая экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом говорится в официальном ответе надзорного ведомства на запросы журналистов ТСН.
Viktoras Janukovyčius
© RIA/Scanpix

Издание отмечает, что ни одно из уголовных дел, которые расследует федеральная прокуратура Швейцарии, не направлено против Януковича. В рамках делопроизводства в настоящее время заблокированы активы на сумму свыше 100 миллионов швейцарских франков.

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин ранее заявлял, что за рубежом было арестовано более полутонны золота, украденного и вывезенного из Украины окружением Януковича. По его словам, общий ущерб, нанесенный государству экс-президентом страны и его окружением, составляет около 40 миллиардов долларов.

В начале сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко подчеркивал, что в настоящее время проводятся все необходимые меры, чтобы полтонны золота соратников Януковича, обнаруженные в банке Швейцарии, были арестованы и переданы в бюджет Украины, напоминает УНИАН.

"За рубежом благодаря нашему международному сотрудничеству с коллегами выявлен серьезный золотой вклад в одном из банков… Я знаю, о ком идет речь, но сообщить сейчас в интересах следствия не считаю нужным. Это очень известное дело в Украине, мы по нему давно и подробно идем, в том числе и через соглашения со следствием, через другие следственные действия и вышли на такие результаты", — объяснил Луценко.

"Как только мы наложим арест и закончим все необходимые процедуры, чтобы гласность не повредила интересам следствия, я сообщу, о каком деле идет речь. Да, большое количество золота в банковских ячейках у одного из так называемой "семьи Януковича", фамилия фигуранта не Янукович, найдено, и сейчас нашими за рубежом коллегами проводятся все необходимые меры, чтобы оно было арестовано, а позже передано в украинский бюджет", — подчеркнул генпрокурор Украины.

Янукович бежал с семьей в Россию в конце февраля 2014 года. 22 февраля Верховная Рада приняла постановление, в котором говорилось, что Янукович "самоустранился" от исполнения обязанностей. Полномочия президента были переданы спикеру Рады Александру Турчинову, а 25 мая 2014 года состоялись досрочные выборы главы государства, на которых победил Петр Порошенко.

После бегства Янукович стал фигурантом ряда уголовных дел на Украине, в том числе об умышленном массовом убийстве, в рамках которого он был объявлен в международный розыск. Помимо этого, Служба безопасности Украины завела на Януковича уголовное дело об узурпации власти, а Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело о незаконном присвоении госимущества.

В июне 2015 года Интерпол приостановил розыск экс-президента после того, как адвокаты Януковича подали жалобу на якобы политический характер его преследования.

Нынешние украинские власти обращались к России с просьбой о выдаче Януковича, но тщетно. Летом 2016 года Генпрокуратура России отказалась выдавать Януковича Украине, так как сочла его уголовное преследование на родине политически мотивированным.

NEWSru.com
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