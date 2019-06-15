В Швейцарии десятки тысяч женщин не вышли на работу, протестуя против неравенства

Десятки тысяч женщин в Швейцарии не пошли в пятницу на работу, чтобы участвовать в манифестациях против гендерного неравенства в оплате труда, домашнего насилия и непропорционально низкого представительства в органах власти. Инициированная профсоюзами акция, получившая название "Женская забастовка", прошла в Берне, Цюрихе, Женеве, Лозанне, Базеле, Сьоне, Невшателе и других городах.
Moterų protestai Šveicarijoje
© Reuters / Scanpix

Забастовка началась в ранние утренние часы. В Лозанне около сотни демонстранток пришли на площадь Рипонн, чтобы зажечь фейерверк, сообщает швейцарская вещательная компания RTS. По ее данным, в течение дня движение сильно выросло по всей стране, различные мероприятия состоялись во всех уголках Швейцарии.

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Как подчеркивает вещательная компания на своем сайте, пока рано подводить итоги о мобилизации на общенациональном уровне, однако ясно, что десятки тысяч собрались на улицах Швейцарии, в том числе 30 тыс. митингующих было в Лозанне, 30 тыс. - в Берне, в Женеве их было от 12 тыс. до 15 тыс. Многие участницы маршей оделись в фиолетовые блузы и платья, несли флаги и шары этого цвета, ставшего символом протеста, передает ТАСС.

Депутаты швейцарского парламента символически прервали в пятницу заседание на 15 минут. Министр обороны, защиты населения и спорта Виола Амхерд, представляющая в коалиционном правительстве центристскую Демократическо-христианскую партию, и некоторые женщины-парламентарии были в одежде фиолетового цвета.

Манифестации были приурочены к 28-й годовщине первой забастовки женщин, она же была посвящена 10-летию референдума 1981 года, решением которого в конституции страны был закреплен принцип гендерного равенства. Хотя основной закон гарантирует "равную оплату за равный труд", на практике дело обстоит иначе. Согласно официальной статистике за 2016 год, средняя зарплата мужчин в Швейцарии составляла 6830 франков, а женщин - 6011 франков, то есть разница составляла 12%. В органах власти женщины также представлены меньше: в правительстве их 43%, в Национальном совете (нижней палате парламента) женщин 32%, в Совете кантонов (верхней палате) - 15%, в кантональных правительствах - 25%, кантональных парламентах - 29%.

NEWSru.com
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