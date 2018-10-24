Правительство Швейцарии - Федеральный совет - уполномочило федеральную прокуратуру начать уголовное преследование в отношении предполагаемых российских агентов. Соответствующее решение во вторник, 23 октября, принял федеральный департамент юстиции и полиции в согласовании с департаментом иностранных дел.
Šveicarijos vėliava
© Reuters/Scanpix

По данным газеты Tages-Anzeiger, речь идет о "нескольких российских гражданах, подозреваемых в ведении в Швейцарии шпионажа в политических целях". При этом издание ссылается на информацию, полученную в федеральном департаменте юстиции и полиции. Принятие решения затягивалось на протяжении последних полутора месяцев, отмечает швейцарская газета.

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Между тем 19 октября глава швейцарской разведки Жан-Филипп Годен заявил, что в стране действует значительное число российских шпионов. Назвать их точное число он отказался, но уточнил, что сейчас российские агенты в Швейцарии стали активнее, чем раньше.

В настоящее время прокуратура Швейцарии уже расследует уголовное дело двух россиян, предположительно сотрудников ГУ (бывшего ГРУ) Евгения Серебрякова и Алексея Моренца, подозреваемых в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.

Им также вменяют в вину попытку получить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Эта лаборатория помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Серебряков и Моренец были задержаны весной 2018 года в Гааге и высланы в РФ. В российском МИД экстрадицию назвали "недоразумением".

Deutsche Welle
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