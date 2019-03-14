МИД Швеции в среду вызвал российского посла Виктора Татаринцева. В ведомстве от него потребовали, чтобы страну покинул один из дипломатов, которого власти страны считают сотрудником спецслужб.
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Факт вызова Татаринцева подтвердил представитель шведского МИД Патрик Нильссон, передает РИА "Новости" со ссылкой на Dagens Nyheter. Газета, в свою очередь, ссылается на источник во внешнеполитическом ведомстве.

Что именно обсуждалось на встрече, Нильссон не рассказал, однако, по словам источника шведского издания, российского дипломата заподозрили в связях с подданным королевства, которого задержали в феврале из-за предположительного сбора разведданных в пользу Москвы. Задержанный работал в сфере высоких технологий. Свою вину он отрицает. По данным МИД, 47-летний дипломат встречался со шведским техническим консультантом, уточняет "Коммерсант".

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Через некоторое время шведские СМИ сообщили, что представитель российского посольства покинул страну, но, как выяснилось, этого не произошло.

О том, что в Стокгольме задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщалось 26 февраля. По мнению шведской полиции, он был завербован российским разведчиком и занимался незаконным сбором данных как минимум с 2017 года. Известно, что его должностные обязанности имеют интерес для разведывательной деятельности иностранной державы. Он являлся сотрудником одной из IT-компаний.

Как напоминает РБК со ссылкой на AFP и Reuters, в 2015 году главный аналитик шведской контрразведки Вильгельм Унге заявил, что треть дипломатов из посольства России являются шпионами.

Годом позднее Служба государственной безопасности Швеции отчиталась о как минимум 10 шпионах среди работающих в стране российских дипломатов. В докладе ведомства говорилось, что кроме сотрудников дипмиссий разведчики выдают себя за бизнесменов или работников авиакомпаний. В Службе назвали "русских шпионов" главной угрозой для Швеции, после нее по степени угрозы шли ведомства из Ирана и Китая.

NEWSru.com
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