Подозреваемого задержали во время встречи в центре Стокгольма вечером 26 февраля, сообщает сайт полиции безопасности Швеции. Предварительное расследование возглавляет прокуратура отдела национальной безопасности, уточняет сайт управления национальной безопасности.

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"Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции", - пояснил глава подразделения контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг.

Задержанный работает в сфере высокотехнологичной промышленности Швеции. Известно, что его должностные обязанности имеют интерес для разведывательной деятельности иностранной державы.

Прокуратура рассмотрит вопрос о помещении задержанного под стражу не позднее пятницы, 1 марта.

Отметим, за последнее время не раз сообщалось о задержании в разных странах людей, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. В Литве в конце декабря заявили о раскрытии шпионской сети и пресечении деятельности группы лиц, которая собирала информацию по заданию российской разведки.

Самая громкая история связана с арестом в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в в шпионаже в пользу Кремля. Она была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 30-летней россиянке инкриминировали участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте США агентом иностранного государства.

13 декабря в суде округа Колумбия Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США. Ранее она подписала документы о сделке с прокуратурой.

В марте 2018 года шпиона, работавшего на Россию, задержали в Польше. Задержанный, как сообщалось, был чиновником одного из ведомств, занимающихся экономическими вопросами, и передавал сотрудникам российских спецслужб информацию, касающуюся планируемых действий польского правительства в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2".

Тогда же СМИ утверждали, что к высылке российских дипломатов, якобы связанных со шпионской сетью Кремля, готовятся Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и ряд других стран.

В феврале 2019 года суд в Эстонии приговорил майора Вооруженных сил Эстонии Дениса Метсаваса к 15 годам лишения свободы, его отец Петр Волин получил шесть лет заключения. Их задержали в сентябре 2018 года по подозрению в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления РФ (ГРУ, ныне Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ).

По данным следствия, 38-летний Метсавас и 65-летний Волин работали на ГРУ, собирая и передавая государственные тайны Эстонии, засекреченную служебную и внутреннюю информацию. Майор занимался шпионажем более десяти лет, за это время он получил вознаграждение в размере 20 тысяч евро. Его отец вел незаконную деятельность около пяти лет, и его роль в антигосударственных преступлениях была значительно меньше.

В Австрии в ноябре 2018 года раскрыли агента офицера армии, 30 лет работавшего на российскую разведку. С 1990-х годов он получил за свою работу вознаграждение на общую сумму 300 тысяч евро.

70-летний полковник передавал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, приводил подробные характеристики многих высокопоставленных офицеров армии, а также отправлял информацию по ситуации с мигрантами.