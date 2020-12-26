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Врачи в Швеции зафиксировали первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщила в субботу на пресс-конференции представитель управления здравоохранения Сара Бюфорс, передает ТАСС.
В Швеции выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса
© AFP / Scanpix

"В провинции Сёдерманланд подтвержден один случай инфицирования мутировавшим вариантом вируса, обнаруженным в Великобритании", — заявила она. По ее словам, этот приехавший из Соединенного Королевства человек находился на карантине, никто в его семье не заражен. Бюфорс призвала всех путешественников из Британии пройти тестирование и изолировать себя.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.

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