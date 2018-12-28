В Швеции шестерым подозреваемым предъявлены обвинения в финансировании иностранных структур, имеющих связи с экстремистской группировкой "Исламское государство". Кроме того, троим из них вменяют в вину возможную подготовку теракта, передала в четверг, 27 декабря, шведская радиовещательная организация Sveriges Radio.
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По данным прокуратуры, трое обвиняемых "приобрели и хранили большие объемы" — порядка 660 килограммов и 105 литров — химикатов, а также "другие подручные средства", предназначенные для "нанесения вреда здоровью и убийства людей".

При этом речь шла, в частности, о такой горючей химической жидкости, как пероксид водорода, использовавшейся, в том числе, боевиками в ходе взрывов в Лондоне в 2005 году.

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Один из подозреваемых имел связи с террористом Акиловым

Пятеро подозреваемых помещены под стражу в окрестностях Стокгольма, шестой — родом из Стремсунда в центральной Швеции — пока остается на свободе.

По данным следствия, трое подозреваемых — выходцы из Узбекистана и Киргизии. Минимум один из них поддерживал контакты с гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым, который 7 апреля 2017 года направил угнанный им грузовик в скопление людей на центральной торговой улице шведской столицы.

Основные слушания по делу начнутся 7 января 2019 года и продлятся до начала февраля.

Deutsche Welle
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