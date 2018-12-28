По данным прокуратуры, трое обвиняемых "приобрели и хранили большие объемы" — порядка 660 килограммов и 105 литров — химикатов, а также "другие подручные средства", предназначенные для "нанесения вреда здоровью и убийства людей".
При этом речь шла, в частности, о такой горючей химической жидкости, как пероксид водорода, использовавшейся, в том числе, боевиками в ходе взрывов в Лондоне в 2005 году.
Один из подозреваемых имел связи с террористом Акиловым
Пятеро подозреваемых помещены под стражу в окрестностях Стокгольма, шестой — родом из Стремсунда в центральной Швеции — пока остается на свободе.
По данным следствия, трое подозреваемых — выходцы из Узбекистана и Киргизии. Минимум один из них поддерживал контакты с гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым, который 7 апреля 2017 года направил угнанный им грузовик в скопление людей на центральной торговой улице шведской столицы.
Основные слушания по делу начнутся 7 января 2019 года и продлятся до начала февраля.
США обещают активизировать исследования в области сверхзвукового оружия (3)
США активизируют исследования в области...
Пресса Британии: россияне разочаровываются в Путине (14)
Times пишет, что россияне устают от своего лидера и его...
ФСБ РФ достроила заграждение на границе Крыма и Украины (2)
На севере Крыма завершено строительство "рубежа...
В Афганистане в результате авиаудара ликвидировали вербовщика "Исламского государства"
Соединенные Штаты успешно продолжают борьбу с филиалом...
Германия рассчитывает стать постоянным членом СБ ООН в результате реформы организации
Германия претендует на место постоянного члена в...
TOP новостей
Учитель: Путин сегодня есть, завтра его нет, а русский язык – вечен (209)
"В сентябре, когда знакомишься с новыми учениками,...
Журналисты: событие года в Литве - визит Папы, в мире - отравление Скрипалей (9)
Наиболее важными событиями в Литве в 2018 году были визит...
Паланга готовится к праздникам: новогодняя ночь – около 100 евро
Сразу после Рождества палангские предприниматели...
В межпраздничный период государственные учреждения опустели
В четверг, 27 декабря, в Литве – официальный рабочий...
В Польше покупателей из Литвы ждут перемены: магазины реже будут работать по воскресеньям (2)
В предпраздничный период в магазинах Сувалок можно...