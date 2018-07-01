”Закон означает, что, если секс не является добровольным, значит это незаконно”, — говорится в сообщении.
Согласно новому закону, участники должны соглашаться на секс на словах или наглядно демонстрировать, что они хотят заниматься сексом, причем пассивность не считается признаком добровольного участия.
В декабре парламент Швеции одобрил законопроект, согласно которому мужчина обязан получать однозначное согласие женщины перед сексуальным актом, в противном случае он может быть обвинен в изнасиловании даже при сексе по обоюдному согласию.
Закон должен вступить в силу в июле 2018 года. Таким образом шведское правительство отреагировало на общественные дебаты о сексизме и сексуальном насилии, разгоревшиеся в связи со скандалами, связанными с домогательствами в США и других странах.
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