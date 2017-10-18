Пока никто не взял на себя ответственности за случившееся. Эксперты устанавливают тип использованной взрывчатки и анализируют записи с камер видеонаблюдения.

Глава региональной полиции Карина Перссон назвала случившееся "очень серьезным нападением на общество, направленным против демократии и права". "Ситуация весьма серьезна", - подчеркнула она.

Подоплека случившегося пока не выяснена. Один из представителей полиции выразил мнение, что нападение вполне может являться следствием хорошей работы правоохранительных органов. В последнее время полиция в южной части Швеции активно боролась с бандитизмом. Из-за взрыва полицейским пришлось давать пресс-конференцию в спортзале за столом для настольного тенниса.