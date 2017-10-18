В Швеции в ночь на среду, 18 октября, прогремел мощный взрыв возле одного из полицейских участков города Хельсингборг в 50 километрах к северу от Мальмё. Пострадавших нет, однако в результате взрыва полностью разрушен вход в участок. Нападение никак не повлияло на работу полиции.
© AFP / Scanpix

Пока никто не взял на себя ответственности за случившееся. Эксперты устанавливают тип использованной взрывчатки и анализируют записи с камер видеонаблюдения.

Глава региональной полиции Карина Перссон назвала случившееся "очень серьезным нападением на общество, направленным против демократии и права". "Ситуация весьма серьезна", - подчеркнула она.

Подоплека случившегося пока не выяснена. Один из представителей полиции выразил мнение, что нападение вполне может являться следствием хорошей работы правоохранительных органов. В последнее время полиция в южной части Швеции активно боролась с бандитизмом. Из-за взрыва полицейским пришлось давать пресс-конференцию в спортзале за столом для настольного тенниса.

Deutsche Welle
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