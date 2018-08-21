Пилот успел катапультироваться, прежде чем самолет рухнул в лес. Летчика госпитализировали, однако он чувствует себя хорошо, передает "Фонтанка".
Как пишет шведское радио SVT со ссылкой на оборонное ведомство, крушение произошло в результате столкновения с птицей в 9:45. На месте работают спасатели и спасательный вертолёт.
По данным Afftonbladet, производитель истребителя Saab отказался комментировать инцидент.
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