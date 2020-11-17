Как следует из отчета министерства здравоохранения и социального развития страны, последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в стране. За шесть месяцев в Швеции скончались около 51,5 тыс. пацентов. В 14 тыс. случаев причиной послужили заболевания сердца и системы кровообращения, 11 600 больных страдали различными онкологическими заболеваниями, 5500 умерли от последствий COVID-19. Как отмечается в документе, распространение коронавируса способствовало тому, что смертность в стране, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 10 процентов у женщин и на 14 процентов у мужчин.
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