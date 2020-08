В Швеции из-за сожжения Корана вспыхнули протесты

Около 300 человек устроили акцию протеста, сопровождавшуюся поджогом петард и бенгальских огней, на проезжей части улицы Amiralsgatan (район Русенгорд) на западе третьего по величине города Швеции - Мальме. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщила шведская общественная телекомпания SVT.

По ее данным, произошедшее стало ответом на предшествующее этому сожжение Корана в Русенгорде и на несанкционированную демонстрацию на площади Stortorget, где три человека были задержаны за возбуждение ненависти или вражды, после того как они бросили на землю и растоптали эту священную для мусульман книгу.

Как уточняет SVT, в ходе вспыхнувших на Amiralsgatan протестов полицию и сотрудников спасательных служб забросали камнями, был нанесен ущерб ряду полицейских транспортных средств и машине спасателей. По данным СМИ, правоохранительные органы некоторое время не вмешивались в ситуацию, на место даже прибыл местный имам, чтобы успокоить участников беспорядков. Как уточнил представитель полиции Томас Седерберг, были задержаны порядка 10-20 человек, некоторых из них позднее взяли под арест.

Крайне правому политику запретили въезд в Швецию

Демонстративное сожжение Корана было произведено в промышленной зоне Эмильсторп (район Русенгорд) представителями крайне правой датской партии Stram Kurs, основанной адвокатом и политиком Расмусом Палунданом. Ранее власти запретили последнему провести митинг в Мальме по вопросу "исламизации в странах Северной Европы". В ходе него как раз и было анонсировано сожжение Корана.

Палундана пригласил в Швецию акционист, часто устраивающий провокационные мероприятия, Дан Парк. Основателя Stram Kurs остановили в шведском Лернакене, близ границы с Данией. Шведские власти закрыли для политика въезд в страну на два года и проследили, чтобы он покинул Швецию, расценив его действия как "угрозу общественности".

В 2011 году американский священник из Флориды Терри Джонс спровоцировал беспорядки в афганском городе Кандагаре сожжением Корана.

Massive police presence in #Malmo, #Sweden, after “Stram kurs” a Danish group burned the Quran in public on the street causing riots. pic.twitter.com/nhZS3VNxmP