Вашингтон стал первым штатом в США, узаконившим превращение человеческих останков в компост. Теперь по новому закону жители этого западного штата смогут выбрать новый способ распорядиться своим телом после смерти, завещав, чтобы их останки превратились в почву.
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Закон был подписан губернатором штата Джеем Инсли 21 мая. Лоббировала закон Катрина Спейд, ее компания Recompose освоила технологию преобразования останков в плодородный компост.

По технологии тело помещается в шестиугольный стальной контейнер, заполненный люцерной, древесной щепой и соломой. После этого контейнер закрывают, и тело разлагается естественным образом не более 30 дней. В результате получается компост в количестве, примерно соответствующем двум тачкам. В конце процедуры компост выдают близким умершего. Они могут высадить в него цветы, овощи или деревья.

Превращение в компост предлагается в качестве более экологичной альтернативы традиционному захоронению и кремации. Оно также может стать решением проблемы нехватки мест для захоронения в крупных городах, где место для кладбищ ограничено.

Спейд назвала эту технологию "альтернативой бальзамированию, захоронению или кремации, которая является естественной, безопасной, экологичной". По ее мнению, это метод позводит сократить углеродные выбросы и землепользование.

Экологически чистые альтернативы захоронения становятся все более популярными. Недавно умерший актер телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри был похоронен в Калифорнии в "грибном костюме" .

Как утверждает создатель костюма Джей Рим Ли, такая технология захоронения уменьшает количество токсичных загрязняющих веществ, которые выделяются в окружающую среду во время разложения и кремации тела.

В Швеции также узаконен метод преобразования останков в компост, а в Великобритании допускается захоронение без гроба и в гробу из биоразлагаемых материалов.

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