В штате Вашингтон отменена смертная казнь

Верховный суд штата Вашингтон принял решение об отмене смертной казни на территории штата, признав применение данной меры наказания неконституционным. Постановление суда опубликовано в четверг, 11 октября.

В документе указано, что данная мера наказания неконституционна не сама по себе, а из-за произвольности ее применения. "Смертная казнь не имеет законной силы, так как применяется произвольно и под влиянием расового фактора", — говорится в постановлении. В соответствии с решением суда, восьми заключенным в тюрьмах штата, приговоренным к смертной казни, наказание заменено на пожизненное заключение.

Таким образом, Вашингтон стал 20-м штатом США, в котором отменена смертная казнь. Ранее Верховный суд Вашингтона уже трижды объявлял смертную казнь неконституционной (в 1972, 1979 и 1981 годах), но впоследствии законодательство штата вновь изменялось, отмечает агентство AFP.

В целом в США за последние десятилетия смертная казнь стала применяться реже. В 1998 году такому наказанию подверглись 98 заключенных, в 2017 году этот показатель сократился до 23 человек. С начала 2018 года в Соединенных Штатах были казнены 18 заключенных, 10 из них — в Техасе. В 16 из 30 штатов, где сохраняется высшая мера наказания, не было ни одной казни с 1976 года, уточняет AFP.