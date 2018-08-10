В штате Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертный приговор

Перед казнью ему приготовили последний обед — он заказал гамбургер, луковые кольца и безалкогольный напиток. После этого Ирик поговорил со священником.

«Я просто хочу сказать, что очень сожалею. Это все», — заявил он перед тем, как ему ввели смертельную инъекцию.

Приговор был исполнен через несколько часов после того, как Верховный суд США отказал в очередной просьбе Ирика отложить смертную казнь. За 32 года, проведенных в тюрьме, Ирик неоднократно добивался отсрочки. Одним из его аргументов было то, что в составе смертельной инъекции применяется седативный препарат мидазолам. Он используется для того, чтобы осужденный потерял сознание и не чувствовал боли перед смертью.

Но несколько раз казни проходили не по плану — заключенные испытывали удушье. Из-за этого приговоренные к смертной казни в США неоднократно пытались судиться, утверждая, что применение мидазолама противоречит Конституции, которая запрещает пытки и жестокое обращение с заключенными.

В предыдущий раз смертный приговор в Теннесси был исполнен в 2009 году — тогда был казнен преступник, убивший трех человек во время ограбления.