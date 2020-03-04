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Почти полсотни домов разрушены в штате Теннесси в результате нескольких сильных торнадо. Как минимум 25 человека погибли, 150 доставлены в больницы.
В штате Теннесси от торнадо погибли около 30 человек
© AP / Scanpix

В результате мощных торнадо в американском штате Теннесси погибли не менее 25 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются, сообщило во вторник, 3 марта, ведомство штата по чрезвычайным ситуациям.

Разрушительные смерчи пронеслись над штатом на юго-востоке США в ночь на 3 марта. По данным власти столицы штата Нашвилла, в городе обрушились 48 зданий, 150 человек доставлены в больницы.

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На видеозаписях, транслировавшихся по телевидению, были видны поврежденные мосты и улицы. Телеканал ABC опубликовал видео с десятками самолетов, столкнувшихся на земле в аэропорту Нашвилла и многочисленными поврежденными автомобилями.

По информации ведомства по чрезвычайным ситуациям, из-за повреждения многих линий электропередач 73 тысячи семей остались во вторник без света.

Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен 6 марта приехать в регион, пострадавший от стихийного бедствия.

На юго-восток США постоянно обрушиваются разрушительные ураганы. Год назад в результате нескольких сильных торнадо в штате Алабама, расположенном южнее Теннесси, погибли 23 человека.

Deutsche Welle
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