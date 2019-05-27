В штате Колорадо выпал град размером с теннисный мяч

В Оклахоме вечером 25 мая торнадо категории EF3 обрушился на город Эль-Рино, который неоднократно подвергался ударам стихии, и где в 2013 году погиб известный "охотник за штормом" Тим Самарас.
В этот раз воронка сравняла с землей двухэтажный мотель и разнесла трейлерный парк. Жертвами стихии стали два человека, находившиеся в мобильном доме. По меньшей мере 29 человек получили ранения, сообщает The Weather Channel.
NEW drone video showing near total destruction of trailer home park in El Reno! Search and rescue workers can be seen picking through the rubble for survivors! @kfor #OKWX pic.twitter.com/rHAu2hChiZ— Aaron Brackett (@Aaron_Brackett) May 26, 2019
24 мая с высоты 300 метров два валуна размером со здание обрушились на шоссе между населенными пунктами Кортес и Теллерайд. Они перекрыли дорогу, оставив под собой вмятины глубиной около 2,5 метров. Вес камней оценивается в 1 и 3,8 тысячи тонн.
А на город Спрингфилд в штате Колорадо обрушился град, размер которого был сравним с мячом для тенниса. Он обошелся без серьезного ущерба.
Large hail in Springfield this afternoon. This is from Morgan who said her crops are badly damaged and cars dented. We're not out of the woods yet for the eastern Plains. Threat through early this evening for strong thunderstorms #cowx pic.twitter.com/A6R0uzScj1— Lucy Bergemann (@lucybergemann) May 26, 2019
More hail damage in Springfield, CO. #cowx @NWSPueblo pic.twitter.com/fGiRba36AI— Jake Thompson (@ChaserJake94) May 26, 2019
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