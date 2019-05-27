В штате Колорадо выпал град размером с теннисный мяч

Центральные районы США вновь пострадали от ненастной погоды. Наибольший ущерб нанесен торнадо в штате Оклахома, есть погибшие, десятки человек получили ранения. В городе Спрингфилд выпал град размером с теннисный мяч. А на юго-западе штата на шоссе рухнули валуны размером со здание.
© Sputnik / Scanpix

В Оклахоме вечером 25 мая торнадо категории EF3 обрушился на город Эль-Рино, который неоднократно подвергался ударам стихии, и где в 2013 году погиб известный "охотник за штормом" Тим Самарас.

В этот раз воронка сравняла с землей двухэтажный мотель и разнесла трейлерный парк. Жертвами стихии стали два человека, находившиеся в мобильном доме. По меньшей мере 29 человек получили ранения, сообщает The Weather Channel.


24 мая с высоты 300 метров два валуна размером со здание обрушились на шоссе между населенными пунктами Кортес и Теллерайд. Они перекрыли дорогу, оставив под собой вмятины глубиной около 2,5 метров. Вес камней оценивается в 1 и 3,8 тысячи тонн.

А на город Спрингфилд в штате Колорадо обрушился град, размер которого был сравним с мячом для тенниса. Он обошелся без серьезного ущерба.

NEWSru.com

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