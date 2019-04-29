В Шри-Ланке женщинам запретили носить никаб

Власти Шри-Ланки опасаются, что исламисты могут использовать женщин для нападений на буддистские храмы. В стране запрещено ношение любой одежды, скрывающей лицо.
© Reuters/Scanpix

В Шри-Ланке, после серии нападений на церкви и отели, в результате которых погибли более 250 человек, женщинам запретили закрывать лицо одеждой. Президент страны Майтрипала Сирисена своим указом запретил ношение любой одежды, скрывающей лицо, поскольку это может затруднить идентификацию личности, сообщили государственные СМИ Шри-Ланки в понедельник, 29 апреля.

Президент, издавая этот указ, воспользовался широкими полномочиями, полученными после объявления чрезвычайного положения на прошлой неделе. В конце недели Сирисена запретил две исламские радикальные группировки - "Национальный таухид джаммат" (NTJ) и "Джаматеи миллиату ибрахим" (JMI).

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Террористки-смертницы

Власти Шри-Ланки подозревают одного из проповедников NTJ в организации кровопролитных терактов на западную Пасху, ответственность за которые взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ). Правительство в Коломбо опасается, что NTJ может использовать женщин-смертниц для нападений на буддистские храмы.

Среди девяти смертников, совершивших теракты в Шри-Ланке в пасхальное воскресенье, была одна женщина. Некоторые отели в Коломбо уже ввели новые правила и не пропускают на свою территорию женщин в чадре.

Правоохранительные органы Шри-Ланки продолжают розыск еще 140 человек, которые предположительно связаны с ИГ. По делу о терактах в пасхальное воскресенье задержано уже более 150 человек.

Deutsche Welle
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