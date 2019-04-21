В Шри-Ланке установили виновных в кровопролитной серии взрывов

Виевардене также сообщил о введении комендантского часа по всей стране с 18 часов по местному времени (15.30 мск). Ранее поступили сообщения о том, что в Шри-Ланке заблокированы социальные сети.
По данным полиции, террористы-смертники участвовали как минимум в двух из восьми нападений, в результате которых в пасхальное воскресение погибли более 180 человек и еще около 450 были ранены. Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели почти одновременно. В церквях взрывы произошли в то время, когда верующие собрались на пасхальное богослужение.
По данным полиции, террористы-смертники участвовали как минимум в двух из восьми нападений, в результате которых в пасхальное воскресение погибли более 180 человек и еще около 450 были ранены. Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели почти одновременно. В церквях взрывы произошли в то время, когда верующие собрались на пасхальное богослужение.
Подробности о последних взрывах
Позднее поступила информация о седьмом и восьмом взрыве. По сообщению полиции, восьмой взрыв устроил смертник, когда полиция пришла с обыском в его дом в северной части Коломбо. В результате взрыва разрушен верхний уровень здания, погибли три сотрудника полиции.
Между тем сотрудник отеля Cinnamon Grand Hotel, ставшего одной из мишеней, сообщил, что смертник совершил самоподрыв возле людей, находившихся в гостиничном ресторане. "Он подошел к началу очереди и привел в действие взрывное устройство", - рассказал он. Обстоятельства других взрывов уточняются.
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в своем микроблоге в Twitter "резко осудил "трусливые нападения на наш народ" и призвал всех граждан оставаться "сплоченными и сильными в это трагическое время".
Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) заявил, что он потрясен случившимся в Шри-Ланке. "Мы в мыслях с родственниками жертв и надеемся вместе с пострадавшими. Больно видеть столько ненависти в праздник Пасхи. Пасха - это праздник любви, который учит нас, что ненависть с нашей стороны никогда не может быть решением", - написал он в своем микроблоге в Twitter.
Объединяющая сила
Католики составляют лишь 6 процентов населения преимущественно буддистской Шри-Ланки, однако они считаются объединяющей силой в стране, поскольку членами католической церкви являются и тамилы, и сингалы.
Кровопролитная гражданская война в Шри-Ланке, продолжавшаяся 26 лет, закончилась в 2009 году. Сепаратисты-тамилы боролись на создание независимого государства в северной части страны. Армия жесткими методами одержала победу в этой войне. ООН обвиняет обе стороны в совершении военных преступлений.
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